Nueva temporada de Acapulco Shore ya inició grabaciones en lujosa mansión de Acapulco

CIUDAD DE México.- Tras varios meses de espera, el fin de semana pasado iniciaron las grabaciones de Acapulco Shore, en una lujosa mansión de Acapulco, según publicaron algunos medios y la página “Notishore” de Instagram.

Se detalló que la octava temporada de Acapulco Shores estará llena de sorpresas, que tendrá nuevos invitados y será muy diferente a las temporadas anteriores, ya que estamos en medio de una pandemia en la que prevalece el aislamiento social.

La pregunta es, ¿Cómo le harán los de Acashore ahora que no hay antros ni bares abiertos? Pues parece ser que los productores de MTV lo tienen todo planeado y hasta antro en casa va a haber.

Esto es porque la casa donde estarán los protagonistas del programa es bastante grande y cuenta con una alberca tipo vista infinita, las recámaras son de lujo y tiene hasta un salón en donde podrán armar las fiestas como si estuvieran en un antro.

En principio se especuló que la mansión de la temporada 8 de Acapulco Shores sería la que Roberto Palazuelos presentó en su reality show “Palazueloz Mi Rey”, una residencia espectacular, con vista al mar y aunque está rodeada de otras propiedades, cuenta con mucha privacidad, pero finalmente aseguraron que no es la misma.

En el inmueble que se muestra en un video y unas fotos de la cuenta de “Notishore” en Instagram, se puede ver una casa con bastantes lujos, con un estilo tipo árabe o hindú y que se presta para realizar las fiestas más divertidas de Acapulco.

Aún no se confirma si Celia Lora será la “boss” oficial de esta nueva temporada en la que ya están confirmados Karime, Jey, Ramiro, Chile, Fer e Isa, pero hasta el momento no hay fecha de estreno.

Lamentablemente la pareja más querida del programa, Jawy y Manelyk, no participarán en esta temporada del programa por motivos que no revelaron, pero probablemente no quieran arriesgarse a perder lo que llevan ganado en su relación.