Nueva película de ''Scream'' está en proceso

ESTADOS UNIDOS.- A mediados de septiembre del 2019 se llegó a comentar que Spyglass Media Group estaba en planes de resucitar Ghostface y la franquicia Scream, pues bien, hoy se ha dado a conocer una actualización sobre este tema.

Discussion Film informa que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, los dos directores de la exitosa comedia de terror Ready or Not del año pasado, dirigirán "Scream 5", según información del portal bloody-disgusting.

Bettinelli-Olpin y Gillett componen 2/3 del colectivo cinematográfico Radio Silence. El grupo estaba detrás del segmento "31/10/98", así como los segmentos "Way Out" y "Way In". El otro miembro de Radio Silence es Chad Villella, quien está a bordo para producir el nuevo Scream junto a Kevin Williamson.

En cuanto a los detalles de la cinta: "Son escasos, pero las fuentes dicen que seguirá a una mujer que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién ha estado cometiendo una serie de crímenes viciosos".

Cabe señalar que aún no se sabe si la película se conectará con las entregas anteriores o traerá una versión completamente nueva de la historia de un asesino enmascarado.