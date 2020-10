“Nuestra vida ya no será la misma”: Muere el papá de Raúl González

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl González vive uno de los peores momentos de su vida, pues el conductor de “Despierta América” acaba de perder a su padre, quien falleció a causa del cáncer.

El presentador venezolano del popular programa de Univisión compartió con tristeza la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un extenso y emotivo mensaje de despedida.

El 1ro de octubre, a las 8:15am, hora de Miami, mi padre, maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en paz. Rodeado de amor infinito. Vuela alto, libre, sin dolor ninguno en tu cuerpo. Hicimos lo posible y más", escribió Raúl.

"Definitivamente nuestra vida ya no será la misma, pero dejaste el más grande legado de amor que se pueda experimentar en la tierra. Papi, sé que eres nuestro ángel de la guarda. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes. Gracias por darme el permiso de ser feliz. Te amo ‘mi gallazo’. Fuck Cancer", continuó.

El mensaje fue acompañado con una fotografía de la niñez de Raúl, en el que él aparece junto a su progenitor sonriendo juntos.