"Now and Then", la última canción de The Beatles creada con ayuda de IA

"Now and Then" se convertirá en la "última" canción de The Beatles en la que los cuatro miembros participarán, y esta pieza musical es un logro gracias a la tecnología de inteligencia artificial utilizada para mejorar el audio.

Paul McCartney compartió su emoción al afirmar que la voz de su difunto compañero John Lennon suena "cristalina" y expresó:

En 2023, seguir trabajando en la música de The Beatles y estar a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo realmente emocionante.

La historia de esta canción se remonta a 1994, cuando Yoko Ono, la viuda de Lennon, entregó a Paul McCartney una cinta de casete etiquetada como "Para Paul", que contenía tres canciones: "Now and Then", "Free as a Bird" y "Real Love".

Mientras que las dos últimas canciones fueron completadas por los tres miembros vivos de la banda en ese momento: McCartney, Starr y Harrison, y se lanzaron como parte del proyecto "Beatles Anthology", "Now and Then" presentaba dificultades debido a la forma en que se grabó con el piano y la voz de Lennon, lo que hacía imposible separar estos elementos para la grabación, lo que resultó en que la canción quedara archivada.

Hoy en día, la inteligencia artificial ha permitido separar el audio, y esta tecnología también se utilizó para producir una nueva edición de "Revolver" en 2022. Starr compartió sus sentimientos al respecto al decir:

Fue lo más cercano que estaremos de tenerlo de vuelta en la habitación, así que fue una experiencia muy emocionante para todos nosotros. Era como si John estuviera presente, ¿sabes? Es verdaderamente sorprendente.

También podría interesarte: Ringo Star asegura que voz de John Lennon no podría ser recreada con Inteligencia Artificial

Para esta versión, McCartney y Starr agregaron nuevas partes. La canción se presentará en un documental de 13 minutos sobre su creación el 1 de noviembre, y posteriormente se lanzará oficialmente como un sencillo el 3 de noviembre.