Novio de Ninel Conde anduvo con… ¿Frida Sofía?

CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevamente Ninel Conde derrama miel sobre hojuelas por su nuevo novio, de quien no se ha revelado mucho acerca de su identidad.



Los internautas tratan de averiguar quién es, a qué se dedica y desde cuándo él y el llamado “Bombón Asesino” se conocen. Pero las alarmas se encendieron gracias al programa “Chisme No Like”, pues no sólo aseguran saber quién es el susodicho, sino que éste tuvo un romance con Frida Sofía.



De acuerdo al canal de Youtube, su nombre es Larry Ramos, y para confirmar que estuvo con la hija de Alejandra Guzmán, tienen como prueba un audio de Christian Estrada, ex novio de Frida, que dice que antes de andar con él “anduvo con un muchacho llamado Larry”.



Luego, presentaron una imagen en la que supuestamente se ve a Larry Ramos en un bote con el mánager de Alejandra Guzmán, lo que significaría que fue gracias a él que Frida Sofía tiene problemas con su madre.



“Antes de Christian Estrada, lo que había sufrido Frida con su madre no era Christian, era Larry Ramos. (Él) quería que Alejandra Guzmán invirtiera dinero en una empresa piramidal donde realmente tiene inversiones en la bolsa”, dijo el conductor de “Chisme No Like”, Javier Ceriani.



“La llevó a Nueva York a Frida. Tenía zapatos de Ferragamo de 12 mil dólares y la llevó en clase turista, lo que él quería era estar con Alejandra y sacarle dinero. Es más, Frida casi pone dinero en la empresa de él”.



El conductor y su compañera Eliza Beristain, le enviaron una advertencia a Ninel para que se cuidara de él.



“Ninel, no pongas dinero. ¿Por qué no te puedes agarrar uno con zapatos? Ya no uno rico, un buen hombre”, expresó Elisa.