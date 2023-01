Novia de José Eduardo Derbez le dedica emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez es uno de los actores más populares en los últimos años, ha logrado conquistar el cariño del público a través de su trabajo.

Desde hace un par de años que el actor mexicano reveló que se encontraba en una relación con Paola Dalay, joven modelo originaria de Toluca, con quien se le ha dejado ver varias veces de manera públicamente.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Paola que compartió una imagen en la que aparece en la espalda del actor mientras ambos sonríen, además le dedicó un emotivo mensaje.

Hay que recordar que la pareja lleva 3 años de relación, pero en alguna ocasión José Eduardo Derbez reveló que le lleva 10 años a su novia, pero esto no ha causado ningún problema debido a que su pareja es muy madura a su edad.

Le pedí a la vida que me pasarán cosas bonitas, y me pasaste tú” se puede leer en la publicación.

Pero al parecer no todos los usuarios están muy de acuerdo con la relación, debido a que Paola lamentablemente recibió algunos comentarios de que supuestamente había un “interés”por parte de ella, situación que desmintió en la misma publicación al contestar los comentarios.

Sin embargo no todos los comentarios fueron negativos otros de sus seguidores hicieron llegar sus buenos deseos: “son la mejor pareja”, “que Dios los Bendiga siempre”, “bendiciones para ustedes”.

José Eduardo Derbez reveló que el apellido no le ayudó en su carrera

Aunque tiene dos apellidos que en el medio artístico pesan muchísimo, le ha llegado a incomodar que muchas personas piensen que su trayectoria ha sido a base de que es hijo de ambos actores, cuando en realidad no es así.



"A veces da mucho coraje, porque... no fue fácil. Estar donde estoy ahorita no fue nada fácil, no fue como dice la gente o como la gente piensa de 'ay, por ser hijo de la tuviste fácil... la gente fue super linda contigo, la gente fue muy amable, te abrió las puertas en friega. No, no fue tan fácil", reveló el actor.