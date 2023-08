Noel Gallagher recuerda el momento más estresante con Oasis

TIJUANA.- Noel Gallagher ha confesado cuál fue el día más estresante de su vida mientras era miembro de la banda Oasis.

El cantante explicó que su momento más estresante fue antes del primer concierto de la banda, ya que nunca había tocado la guitarra de pie.

A pesar de que el momento ahora le parece absurdo, compartió que durante ese momento no tenía idea de qué hacer ya que no había tocado nunca de pie, y además no tenía correa y aparte de todo, era domingo en la noche.

Para solucionar el asunto, tuvo que pedir una correa prestada y usarla en su guitarra por primera vez y cree que ese incidente definió su personalidad como músico ya que duró como una hora viéndose en el espejo porque cree que la forma en la que se agarra la guitarra por primera vez es crucial.

Noel se encuentra promocionando su nuevo disco titulado ´Council Skies´.