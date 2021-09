"No voy a prender esta lavadora para lavar ese trapito": Alicia Machado expone a Winston Vallenilla y así responde él

ESTADOS UNIDOS.- La casa de los famosos es un show lleno de dramas y polémicas transmitido por la cadena de televisión Telemundo, y la exreina de belleza Alicia Machado a menudo protagoniza algunos de los más sonados. Esta vez, la participante del reality sostuvo una honesta conversación con el actor Jorge Aravena con quien recordó la mala experiencia que tuvo con un conocido presentador.

Machado no reveló el nombre de la persona en cuestión, pero por la descripción muchos usuarios de redes sociales han sugerido que se trate de Winston Vallenilla, el actor de telenovelas y conductor venezolano.

Según cuenta Machado, en aquella ocasión tuvo que esconderse en el baño ya que perdió el deseo tras ver el tamaño del miembro masculino de la persona en cuestión.

“Para hacerte el cuento corto, nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita y era menos tigresa en ese tiempo. Nos retiramos del antro y nos fuimos a mi casa. Yo me tuve que meter en el baño, es el único con el que me ha pasado eso que he tenido que decir ‘no’. [...] Es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito, yo no lo podía creer”, dijo entre risas la venezolana.

Alicia comentó que se trataba de un pretendiente que estaba muy interesado en ella, al grado de que después del desafortunado encuentro él seguía buscándola insistentemente a pesar de que ella lo evitaba.

La respuesta de Winston

El escándalo llegó a oídos del conductor, probablemente porque su nombre y el de Machado de inmediato se volvieron tendencia en Twitter. Winston no quiso quedarse callado y le dio un tajante final al asunto por medio de un tweet que decía:

"Alicia Machado la que confundió Corea con China. Dijo en 1 programa, Que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora. Lo 1ro es que arregle la lavadora que de tanto uso No hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo 2do yo estoy feliz Con mi Ropaa y la lavó 3 meses, escribió el conductor y cerró el mensaje con el emoji de una cara llorando de risa".

#SeréBreve Alicia Machado la que confundió Corea con China. Dijo en 1 programa, Que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora. Lo 1ro es que arregle la lavadora que de tanto uso No hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo 2do yo estoy feliz Con mi Ropaa y la lavó 3 meses �� pic.twitter.com/WztFKkphRy — Winston Vallenilla (@vwinstonv) September 3, 2021

Los memes en las redes no se hicieron esperar y las burlas le llegaron por igual a Machado y Vallenilla. La exreina de belleza no ha dicho nada sobre el tajante tweet del conductor, pero es una posibilidad que se refiera de nuevo al caso en los siguiente capítulos de la casa de los famosos.