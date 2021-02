No tengo las mañas de quién ha tenido un cargo público: Lupita Jones

Hace tres semanas se dio a conocer la intención del Partido Acción Nacional (PAN), de postular a Lupita Jones como candidata a la gubernatura de Baja California, a través de la coalición Va por Baja California, que también integran el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); pero fue hasta el día de hoy que la exMiss Universo se ha pronunciado al respecto a través de un video, donde aún no confirma si acepta o no esta propuesta.

"No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos, me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Por eso, me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y que podría hacer yo, si tuviera esa responsabilidad", es como inicia su mensaje Lupita Jones.

La directora del certamen de belleza Mexicana Universal, resaltó las bondades del Estado que la vio nacer, desde la forma en que pasó de ser un centro de maquila a una región con fábricas con la más alta tecnología, hasta cómo se ha convertido en la frontera más transitada del mundo, además de su aportación a la cultura y a la actividad empresarial.

"Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, de su historia, de su cultura, de su industria, de sus mujeres y de sus hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos de la pandemia y que nos permita llevar a nuestro Estado a una nueva época.

"No soy de un partido político, y eso es bueno, porque yo sí me puedo sentar con todas y con todos a trabajar en equipo. Soy ciudadana como tú, mi interés es el mismo que el de toda la gente.

“No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quién ha tenido un cargo público, y eso también es bueno, porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando. En lo que sí tengo experiencia es en trabajar en equipo, en rodearme de las y los mejores para hacer bien mi trabajo, en buscar la excelencia", aseguró.

Finalmente, señaló que aún no toma una decisión, porque no es algo que se tome a la ligera, por eso lo sigue estudiando a profundidad y leyendo las opiniones de otros ciudadanos como ella, que todos los días le hacen llegar en mensajes, por lo que espera que al momento de decidir esto sea buscando lo mejor para Baja California.

La también licenciada en Administración de Empresas, tuvo el lunes pasado una reunión con militantes y directivos del PAN en Baja California, en la cual se dio continuidad a las negociaciones para su candidatura; de aceptar sería la tercera mujer que contenderá para encabezar el gobierno del Estado, frente a Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcaldesa de Mexicali y candidata de Regeneración Nacional (Morena) y Victoria Bentley, precandidata del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Fue precisamente en la unidad, donde Lupita Jones hizo énfasis en este video, donde asegura que sólo trabajando juntos, sin discriminación o exclusión, es como podrán sacar a Baja California de la crisis sanitaria que, como todo el país y el mundo, se encuentra enfrentando por el Covid-19; pero sobre todo, es la forma en que pueden poner al Estado a la vanguardia y a la vista de todo el mundo.