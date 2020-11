“¡No soy la patrona!”, Andrea Legarreta explota contra sus detractores

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta está cansada de quienes la tachan de ser la “mandamás” en el programa de “Hoy”, por lo que decidió romper el silencio y dejar en claro que ella no es la jefa del matutino de Televisa.

En un encuentro con los medios de comunicación, la famosa criticó que algunos comunicadores y medios de comunicación hayan inventado este tipo de rumores sobre ella, e incluso una supuesta rivalidad con Galilea Montijo y la propia Magda Rodríguez, productora del programa que falleció el pasado domingo 1 de noviembre.

“Es que lo han dicho no en algún momento, lo dicen siempre. Desde que arrancó el programa, desde el primer cambio de productor, cuando llegó Federico Wilkins, pues nos sacaron a todos, a la mayoría, pero comenzó desde ahí. ¡No, no hay rivalidad!, comenzó Andrea.

No negó que hubiera diferencias dentro de los integrantes del matutino de Televisa, pero negó que se tratara de alguna rivalidad, pues, al contrario, todos aportan algo al programa.

“Yo lo he visto con algunos de Youtube (...) pero hay gente que es mala onda. (...) yo entiendo que a veces nos delatamos y a veces comunicamos cosas que alguien a veces nos confió y confiamos en esa persona”, explicó.

Además, dejó en claro que las decisiones importantes de “Hoy” no las toma ella, pues sólo se dedica a hacer bien su trabajo y entretener.

¡Pues no, ni soy la patrona, soy una empleada! Y gracias a Dios he demostrado que soy comprometida, que he dado resultados. Estoy aquí desde los ocho años, no fui una niña famosa sino una adolescente chambeadora, he estado en distintas áreas, he participado en cosas horrorosas, me han botado. Lo que quiero decir es que he hecho una carrera”, afirmó