"No se preocupen porque mi carrera sigue", Angie, de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos pensaban que Angie iba a ganar La Academia por su desenvolvimiento durante el reality, sin embargo, el público apostó por Dalú, quien se llevó a casa el gran premio. Tras los reclamos en redes sociales, Angie dice qué piensa respecto a esta situación.



Yo me siento muy tranquila, les digo (a los que han comentado su inconformidad) que muchas gracias por considerar que yo podía ganar el primer lugar, es un privilegio compartir con ustedes mi talento. No se preocupen porque mi carrera sigue, les mando un beso", dijo la joven hondureña a EL UNIVERSAL.



A un día de su salida de la casa, Angie tiene muy claro qué es lo que más extraña después de a su familia: las "baleadas", un platillo hondureño que consiste en un taquito con frijoles y queso adentro.



En cuanto a lo laboral, está muy ansiosa de seguir trabajando y de ver las oportunidades que existen para ella, por ahora lo próximo es el show de La Academia, que recorrerá el país en una gira.



"No me pongo triste por el lugar en el que haya quedado. Yo creo que al final de cuentas todos ponemos de nuestro trabajo, todos pusimos nuestro empeño, no importa en qué lugar quedamos, todos nos apoyamos y nos llevamos muy bien".

La apodada "reina de Honduras" enfatizó en que aunque muchos piensan que ella es enemiga de Dalú, no es así, al contrario, se llevan muy bien.



"Lo siguiente para mí es seguir en esta carrera, yo sé que mi carrera aquí no acaba, quiero poder ayudar a mi familia, en Honduras hay una precaria situación económica".



Tampoco descartó la posibilidad de mudarse a México, pero de lo que sí está segura es que el camino sigue para ella.