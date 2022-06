''No me aguantaría el ritmo'' Aracely Arámbula habla sobre su vida amorosa

Ciudad de México.- La actriz Aracely Arámbula regresó a los foros de televisión para protagonizar la nueva versión de La Madrastra, por lo que a su reciente encuentro con la prensa, habló sobre su vida personal y profesional.

Aunque recientemente habría confesado estar enamorada, añadiendo que nunca reveló la identidad de su pareja, esta vez todo indicó que estaría soltera nuevamente.

Mientras charlaba con la prensa junto a Andrés Palacios, Arámbula bromeó respecto al nuevo proyecto. “Van a empezar a decir que somos novios a escondidas, en privado, no en privado. Van a empezar a decir esas cosas, pero lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho. Está muy padre trabajar con alguien que ya tenemos ese feeling de querer trabajar antes juntos, de conocernos, de pasar muchas cosas lindas…”, explicó.

¿Qué dice la vida amorosa?

Posteriormente, Arámbula, quien llevaba a su perrito en brazos, fue cuestionada por el amor de pareja, a lo que sin ahondar en detalles inmediatamente dijo:

Sí, mira, mucho amor aquí con mis perrunos. Ando muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo, porque la verdad estoy multitask, en mil cosas, entonces por ahorita no… dándonos tiempo para todo y para la música también”

Cambiando de tema, ‘La Chule’ reveló su secreto para lucir radiante. “Yo sí les puedo decir: a través de mi hermano, el doctor Leo Arámbula, que es el que me hace todos los plasmas y todos mis faciales […] Lo que a mí me encanta es hacerme mi hidrofacial, el plasma facial, que es de los que más disfruto”, contó al respecto.

Arreglitos en la cara

Asimismo, la artista manifestó que no está en contra de las cirugías ni de los procedimientos estéticos, y por tal motivo acudió a realizarse algunos tratamientos en el rostro para mantenerse rozagante en su próximo regreso a la pantalla chica.

“Por supuesto que no, yo creo que toda la gente tiene el derecho. Creo que estamos un poco equivocados con la cultura de belleza, ya se está abriendo esto aquí en México. En otros países como Brasil, Colombia y otros lugares no estás ‘in’, yo creo que es como la moda, si no tienes algún arreglo o algunas cosas no estás como muy a la moda. Pero ojo, […] porque hay luego muchas chiquillas y chavitas de 15 años que se quieren operar y digo: ‘Espérense, por favor’”, expresó.