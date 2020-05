“No le entro a la polémica”: Joel Elizalde guarda silencio

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, un grupo armado acribilló al sonorense Valentín Elizalde y sus acompañantes al salir del palenque de Reynosa, Tamaulipas. En el lugar también falleció su representante

Mario Mendoza y su chofer Reynaldo Ballesteros; el único sobreviviente fue Tano Elizalde, primo del cantante.

Casi 14 años después, Marisol Castro, esposa de Tano, aseguró este martes en una polémica entrevista a “Ventaneando”, que él fue el autor intelectual del ataque que acabó con la vida de “El Gallo de Oro”.

Al respecto, Grupo Healy (GH) contactó a Joel Elizalde, hermano de Valentín Elizalde, para expresar su posición respecto a este tema. El cantante dijo que, al igual que en otros escándalos que rondan en su familia, no quiere opinar al respecto.

“De esas cosas no opino. No quiero meterme en eso. Nunca me he metido en ese tipo de polémicas o problemas. Incluso cuando murió la mamá de Valeria también me llamaron y me rehusé a dar una opinión al respecto, son temas muy delicados y no sabemos quién pueda salir afectado”, dijo Joel Elizalde en exclusiva para Grupo Healy (GH).

El intérprete de temas como “Añoranza” desconoce los motivos de Marisol para dar las declaraciones, y aunque él dijo que no opinará sobre este tema, imagina que los demás miembros de la Dinastía Elizalde lo harán en su momento.

No sé por qué (Marisol) habrá dicho esas cosas en esa entrevista, sus motivos tendrá, pero por mi parte nunca me ha gustado andar dando una opinión o posición al respecto de esto. Yo espero que pronto salgan las declaraciones de los demás y se esclarezca esto”, comentó.

“Espero que se siga avanzando con las declaraciones de los demás, ya sean de los hijos o los hermanos. Y la señora (Marisol), ella sabe lo que hace”.

¿Quién es Tano?

Fausto “Tano” Elizalde, era más que sólo el primo de Valentín: Eran inseparables. Solía acompañar al cantante en todas sus presentaciones. Juntos formaron la Banda Guasaveña, agrupación que lo acompañó durante su carrera artística y tras la muerte del cantante, Tano se convertiría en el líder.

Pese a la pérdida de su integrante más importante, la banda no dejó de estar activa. Tano dirigió homenajes a su primo, incluso con un disco que salió en el décimo aniversario luctuoso del artista.

El pasado noviembre, dio a conocer que trabajaba en una serie basada en la vida de Valentín Elizalde, en colaboración con Pepe Garza. Sin embargo, en marzo, Francisco Elizalde, hermano del cantante, dijo que la familia no estaba de acuerdo con Tano, y paralelamente preparan su propia serie sobre Valentín.

Así dicen que pasó todo….

-Valentín Elizalde tenía planeado presentarse en Tijuana el 25 de noviembre de 2006.

-Por insistencia de Tano, la plaza se cambia para el palenque de Reynosa, con la misma fecha.

-El concierto finalizó poco antes de las 3:00 horas de la madrugada.

-Valentín solía firmar autógrafos al terminar de cantar; por primera vez Tano no quiso acompañarlo.

-Tano se excusó con sentirse mal por un medicamento para ir a acostarse en el asiento trasero de la Suburban

donde eran transportados.

-La camioneta fue abordada por el cantante, su chofer y su representante, con Tano aún acostado en el asiento trasero.

-A pocos kilómetros de su hospedaje, la camioneta fue abordada por un grupo armado que abrió fuego contra el vehículo.

-Tano huyó del lugar y tomó un taxi para que lo sacaran del lugar. Fue el único sobreviviente.

-Marisol Castro indicó que Tano inició una relación amorosa con Gabriela Sabag, viuda de Valentín Elizalde.

Este hecho lo confirmó la hija de éste.

-Tano conserva varias cintas y el autobús del cantante (el cual fue quemado).