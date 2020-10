"No la vi ni la voy a ver": Issabela Camil, molesta por aparecer en Luis Miguel: La serie

CIUDAD DE MÉXICO.- Issabela Camil explotó al dar declaraciones respecto a que su romance con Luis Miguel salga a detalle a la luz durante la segunda temporada de la serie sobre el famoso cantante.

La actriz visiblemente incómoda al respecto ha señalado que no piensa dar declaraciones sobre el tema ya que para ella eso ha quedado ya en el pasado.

Es un tema que no me gusta tocar, cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir que no cuenten tal cosa. Me mantengo al margen, no sé más”, dijo Issabela Camil.