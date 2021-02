No fui la única: Alexandra Beffer sobre acoso por parte de Chabelo

Alexandra Beffer asegura que la fama no es su intención al señalar acoso sexual por parte de Xavier López "Chabelo" y que incluso en su momento no denunció al actor y comediante porque él era una persona importante en la televisora donde ella pidió trabajo.

Aunque no dará detalles, asegura que es testigo de que no fue la única mujer víctima de acoso por parte del actor de 85 años.

"No lo dije por evitar un conflicto porque si yo se lo hubiera dicho a mi esposo imagínate lo que hubiera desencadenado y digo, fue erróneo, pero el señor en ese momento era un gran consentido de la empresa, entonces lo único que yo sí puedo decir es que no fui la única, pero a mí no me gusta hablar por las demás, aunque sí puedo afirmar que no fui la única", dijo Beffer en entrevista.

La actriz conocida por su papel en "Las solteras del 2" confesó en septiembre del 2020 que había sido condicionada por López para obtener trabajo en la televisión.

Beffer, quien es discapacitada visual, asegura que decidió hablarlo después de tantos años como una anécdota personal en relación con el abuso, pero nunca fue su intención ser parte de una controversia, sin embargo muchos usuarios de redes sociales la señalaron de mentirosa y la discriminaron por su edad y su discapacidad.

"Xavier López me condiciono a que 'prau prau' y entras a la televisión y si no, adiós. Lo más indignante fue que aún diciéndole que mi esposo estaba afuera se burló de mí diciendo ¿y quién se lo va a decir?.. Yo me pregunto ¿qué valor moral puede tener una persona como esta?".

Ahora asegura que no ha interpuesto ninguna demanda ni ha recibido respuesta por parte del comediante, pero no se arrepiente de haber hablado aun cuando muchas personas dijeron que estaba desprestigiando a una figura infantil importante.

"Quiero que quede bien claro, 'Chabelo' es un personaje, un señor disfrazado de niño muy querido en nuestro país; a mí quien me hizo la propuesta indecorosa fue un hombre llamado Xavier López.

"Mucha gente sabe de lo grosero y prepotente que es el señor. No estoy manchando la imagen de nadie, el señor es quien mancha su imagen... Lloré, no sabes lo que llore, yo tengo 30 años de trayectoria y nunca he dado pie a un escándalo".

Desde su labor como productora está impulsando proyectos que apoyen a las mujeres contra la violencia de género. Por ejemplo con el programa "Mujeres en acción" con el que brinda ayuda psicológica y jurídica a víctimas.