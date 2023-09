“No estoy bien”: Lili Estefan habla sobre su estado de salud

Hermosillo, Sonora. - La popular conductora Lili Estefan ha retomado su lugar en el programa que co-conduce con Raúl 'el gordo' Molina después de una breve, pero preocupante ausencia debido a problemas de salud. Durante su regreso, Lili compartió detalles sobre la enfermedad que la mantuvo alejada de los reflectores.

"¡Aquí estoy de vuelta!", dijo Lili, aunque admitió que no se encontraba en su mejor estado. Raúl de Molina, su compañero en el programa, expresó su alivio por su regreso y reveló que Lili lo había llamado a tiempo, lo que potencialmente le salvó la vida.

La conductora, conocida por su sentido del humor, hizo referencia a su historial de burlas hacia Raúl por sus visitas al hospital por pequeñas dolencias. Sin embargo, esta vez, ella misma se vio en la necesidad de buscar atención médica.

“Cuando yo me empecé a sentir mal, me dio por llamarle, porque mi doctor está de vacaciones y le hablé al Dr. Molina y me dijo te tienes que ir al hospital y qué hice me fui al hospital”, comentó la presentadora cubana.