No es no: Anahí comparte mensaje por Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer

MONTERREY.- Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ayer la cantante mexicana Anahí compartió un mensaje sobre el tema mientras se presentaba en Monterrey, Nuevo León.

Vestía uno de sus atuendos habituales de presentación: pantalones rosas y una blusa complementaria. En esta ocasión, la blusa era morada con el texto "No es no" en blanco, decorado con brillos.

En el video que se volvió viral, comentó:

Además, añadió:

Mujeres, entendamos que somos tribu. No estamos solas mientras estemos juntas. No tengan miedo. No es no.