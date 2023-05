‘No entiendo cómo YouTube no censura a estos canales’: Jorge Aravena, explota luego de que se filtraran fotos de su supuesto funeral

Ciudad de México.- El actor Peruano - Venezolano Jorge Aravena, salió a desmentir las supuestas noticias falsas que se ha compartido, dónde aseguran que había fallecido.

Jorge, ha protagonizado exitosas novelas como: Girasoles para Lucía, Zacatillo un lugar en tu corazón, Querida enemiga, Secreto de amor y la última fue en el 2013, ‘Porque el Amor Manda’. Actualmente el actor reside en la Ciudad de México.

Fue por medio de Instagram, dónde el actor se pronunció molesto ante estos rumores falsos, que cuentas fake en la plataforma de Youtube está compartiendo información sobre su supuesta muerte y funeral.

‘ajajajaja… Holaaa! Aquí les comparto esto que encontré paseando por internet, ahora entiendo porque no estoy trabajando, los productores creen que ya estoy en el más allá! Jajajajjaaja…. Pero no, les informo que sigo en el más acá, muy sano, saludable, y con mucho por dar aún! Ahora ya en serio! La verdad no entiendo cómo YouTube censura a canales por cualquier cosa insignificante que suben y a estos que andan matando a la gente con puras mentiras y fotos photoshopeadas les permiten seguir con su basura de canal, ah! pero a los canales que si dan información verdadera si los censuran, los limitan, amenazan o simplemente les cierran el canal! Que ilógico!! Los amarillistas pueden publicar lo que sea, pero los que si dan buena información y verdadera, tienen que cuidar hasta la mínima palabra o detalle para no ser censurados!!!’, dijo molesto.

Además, mencionó el contexto de las imágenes que tomaron para crear estas publicaciones, falsas.

‘La foto de la cama de hospital fue en un set de grabación, creo que cuando grababa la telenovela “El vuelo de la victoria” cuando Pedro (mi personaje) se cae de un árbol, la foto pelón no existe, y la de la urna, la verdad no recuerdo que haya ido a mi funeral Biden o Clinton! Aquí les dejo a estos dos canales para que no crean nada de la basura que ahí ponen para ganar vistas y comentarios, que a su vez, se transforman en dinero para ellos, dinero sucio, pero dinero al fin que es lo único que les importa, y mientras la gente los siga viendo, y peor aun, suscribiéndose a estos canales, cada vez los hacen más fuertes y más ricos! Y tú, “YouTube” @youtube qué te la das de tan estricto, justo y correcto, (mas bien dictador) a ver si haces algo al respecto! He dicho!! Besos y abrazos!!!’, concluyó.