"No debemos enfocarnos en el aspecto físico de las mujeres": Periodistas en la FIL instan a los medios a no enfocarse en el aspecto de las candidatas en las próximas elecciones

GUADALAJARA.- Este jueves, Laura Manzo, periodista de Opinión 51, expresó su inquietud sobre la legislación relacionada con la violencia política de género, sugiriendo que podría dar lugar a un uso indebido por parte de las candidatas frente a críticas que podrían ser legítimas en relación con sus propuestas o la procedencia de sus campañas.

Durante una mesa de discusión sobre las candidaturas femeninas para las elecciones presidenciales de México en junio de 2024, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Manzo resaltó la importancia de que los medios de comunicación estén atentos a cómo las candidatas pueden aprovechar este recurso.

Con todo lo que sucederá de aquí a junio, es responsabilidad de la autoridad definir qué constituye violencia política por razones de género. Sin embargo, me parece que este término podría ser utilizado de manera abusiva para desviar la atención o perjudicar a alguien, y los medios deben estar conscientes de ello.

Yohali Gutiérrez, periodista de Opinión 51, agregó que, frente a posibles situaciones de violencia política de género, los medios "deben centrarse en informar y proteger los derechos humanos tanto de las dos candidatas presidenciales como de aquellas que competirán por otros cargos federales, estatales y municipales".

Gutiérrez subrayó la gravedad de que los medios den espacio a imágenes como la quema de la piñata con el rostro de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, o que se refieran al físico de la exsenadora por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Citlali Hernández.

Es preocupante que como ciudadanos compartamos esas imágenes, ya que contribuimos a lo que no es correcto. La responsabilidad ética de quienes trabajamos en medios es investigar. Si alguna candidata es corrupta o está recibiendo dinero ilícito, debemos señalarlo, pero sin agredir ni vulnerar sus derechos humanos.

En su intervención, Sonia Serrano, periodista de Canal 44, señaló que existe una línea delgada entre lo que puede considerarse violencia política de género y lo que no. En su opinión, lo crucial es que los medios denuncien la corrupción sin involucrar la apariencia, la vida privada o las parejas de las candidatas.

No debemos enfocarnos en el aspecto físico de las mujeres ni entrometernos en sus relaciones emocionales o familiares. Lo que no preguntamos a los hombres, no deberíamos preguntárselo a las mujeres. Siguiendo estas reglas básicas, todo se simplifica.