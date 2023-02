Niurka vuelve a criticar a Paty Navidad: "Está muy abandonada y lo voy a seguir repitiendo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, Niurka volvió a crear polémica al expresarse sobre el físico de Paty Navidad, quien ahora se encuentra dentro de La Casa de los Famosos, programa en el que la cubana participó anteriormente.

Cabe señalar que años atrás las famosas trabajaron juntas en la telenovela “La fea más bella”. Allí, Paty interpretaba a la versión mexicana de “Patricia”, la secretaria creída de “Bety la fea”, mientras que Niurka hacía uno de los papeles del “club de las feas”.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Niurka dio su opinión sobre Paty Navidad ahora que se encuentra dentro del reality de Telemundo, y lo que señaló fue que ha “engordado”. Dijo que antes era una de las actrices más bonitas, que ahora tiene un cuerpo “feo”.

Como era de esperarse, muchos se disgustaron con la vedette, pues consideran que es imprudente con el tema del peso, ya que su misma hija Romina ha confesado antes que ha luchado con eso.

Sin embargo, al ser cuestionada nuevamente sobre la polémica, Niurka aseguró que no está arrepentida de lo que dijo sobre Paty, pues simplemente es lo que ella observa y afirmó que lo seguirá diciendo.

"La verdad no es una ofensa, es la verdad. Ahorita está dada en la ma.... Al que le guste bien y al que no que chi… a su madre junto con quien me critique. Está muy abandonada y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando porque es lo que ven mis ojos".