Niurka reacciona a la boda de Ninel Conde con Larry Ramos

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos, fiel a su costumbre, no perdió la oportunidad de arremeter en contra de Ninel Conde, al ser cuestionada por todo el zafarrancho que vivió la cantante el día de su boda con Larry Ramos.

Al escuchar que le cancelaron el festejo en el Museo Casa de la Bola, la vedette no tuvo reparo en decir: “¡Ay, pero esta niña!... pero a quién se le ocurre casarse en un museo, ni madr**”

Y luego de que un reportero dijera que Ninel se ha de creer una estatua, Niurka no perdió la oportunidad para decir: “o una momia”.

Por último, ante los señalamientos en contra de Ramos, tras darse a conocer que ha estafado a varias personas, entre ellas Alejandra Guzmán, Niurka se mostró respetuosa con el joven colombiano y únicamente dijo:

“De él yo no tengo nada qué opinar porque yo no me lo estoy cog*****. Es guapo, no nos hagamos pend****, lo cortés no quita lo valiente, es guapo el chavo”.