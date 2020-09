Niurka estalla contra Ninel Conde por su nuevo lío amoroso

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos, fiel a su costumbre, estalló en contra de Ninel Conde luego de enterarse del nuevo lío amoroso en el que se ha visto envuelta.

Tras los comentarios negativos que han surgido sobre la nueva pareja del “Bombón Asesino”, la cubana dijo: “¡Ay no ma***!, pero qué tiene Ninel que se le pega la pura mier**”.

Acto seguido, sobre las recomendaciones que le daría a Conde, comentó: “Yo nada… yo le di dos o tres consejitos y se enojó”.

De la misma manera, la vedette se pronunció al respecto de la noticia de que Ninel ha intentado sin éxito el tener otro hijo. “¡Virgen de la Guadalupana Santísima!... ay pues que bueno que tiene un problema porque pues para qué va a traer hijos para que después se los quite la ley”.

Por último, Marcos le envió un mensaje a su colega. “Yo creo que para todas las mujeres en general, todas las mujeres necesitamos nuestro espacio para desintoxicarnos, estar un poquito solas, para amarnos, valorarnos, disfrutarnos, consentirnos y ya después hacer una mejor elección, para que se te pegue algo bueno, hombres de ese mismo formato, porque todos han sido iguales, o sea, no tienen ninguna diferencia Giovanni de este, con Giovanni también tuvo pe*** por lo mismo”.

Por otro lado, al hablar del tema de Livia Brito y la decisión de Juan Osorio de no darle el protagónico de su nuevo proyecto, la ex del productor dijo: “en defensa de Juan, creo que él también es tan ético y es tan correcto para sus cosas que, primero que nada, su prioridad es el público”.

Además, Marcos resaltó que Brito cometió error tras error luego de su problema con el paparazzi. “Nunca jamás le pediría a nadie, y menos a un político que me borre un récord del que yo le metí por pen****, eso es como ponerte en el filo de la navaja, no puedes hablar a lo pen****, no puedes estar en México y decir cosas de los mexicanos, porque están en México, pero qué manera de ser tan &%&#*…”.

Finalmente, Niurka le envió un consejo a su compatriota. “¡Cómo se arregla eso?… escóndete un ratito, guárdate, desaparécete de la faz de la Tierra, que el público no tiene memoria porque el público no es rencoroso, y vuelves con una imagen tranquila, platicas más inteligentemente del tema, reconoces tus errores, la gente también es noble, el público es noble y te perdona si reconoces que la ca*****. Que alargue su cuarentena y se quede en su casa un ratito hasta que el público se le pase un coraje”.