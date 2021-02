Niurka dejaría que Vicente Fernández le toque un pecho

CIUDAD DE MÉXICO.- Muy fiel a su estilo, Niurka se pronunció sobre las acusaciones de acoso sexual en contra de Vicente Fernández, luego de darse a conocer un video en el que toca de forma indebida a una fan mientras posaban para una foto.

La vedette cubana fue entrevistada por el programa “Sal y Pimienta” de Univisión, y se le pidió dar su opinión sobre el caso del llamado “Charro de Huentitán”.

Yo dejaría que me tocara la bubi”, dijo Niurka entre risas.

“Viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque pero que me cante dos o tres canciones”, continuó.

La también actriz fue más allá y aseguró que le gustaría presenciar un acto sexual del intérprete de “Estos celos”.

“Es un viejito rabo verde, qué ternura. Yo le diría ‘¿me estás cachondeando una bub*?’ Invítame por lo menos cuando te vayas a masturb*r, nunca he visto a un hombre de más de 80 años”, añadió.

Y además, criticó que la joven usuaria de Tik Tok tardara en denunciar el acoso de Vicente.

“A la que tocó y le molestó, con llamarle la atención en el momento hubiera sido suficiente. ‘Señor, no me toque la bubi porque me ofende’ y con eso no pasa nada, pero como es una figura pública”, criticó.

“¿Por qué esperar tanto? Si te vas a quejar, quéjate en caliente y en el momento, ahí, en el momento arma un lío cañón”.