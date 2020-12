Niurka Marcos y Juan Osorio, orgullosos de su hijo Emilio Osorio

MERIDA, YUCATÁN.- Lamentablemente el productor de telenovelas Juan Osorio, de 63 años de edad, resultó positivo a la prueba por coronavirus y tras 25 días de enfermedad, poco a poco ha ido reapareciendo en los medios de comunicación.

Según relatan, el productor contó con voz débil y una tos esporádica, que el verse n tan delicado estado de salud, aprovechó para despedirse de sus hijos mientras ellos estaban a la espera del otro lado de la puerta de la habitación donde él se recupera.

“ahorita ya te puedo hablar, la pasé muy muy cañón, llevo 25 días, pero estuve muy grave, hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos, ellos del otro lado de la puerta, Emilio… muy cañón, la vi muy fuerte porque se complicó la cosa”, dijo el productor.

Juan Osorio se despidió de sus hijos Miriam y Emilio Osorio, al padecer de Coronavirus.

Juan Osorio que algo que le ha ayudado mucho a combatir este virus es el amor de sus hijos, quienes lo están ayudando a salir adelante, “gracias a Dios y a los doctores, a la enfermera que me cuidó y a mis hijos que me dieron mucha fortaleza, aquí estoy, con las secuelas en los pulmones, el cansancio, dolor de cabeza, pero ahorita ya puedo platicar, los doctores ya me dieron permiso de levantarme”, indicó en entrevista para un diario de circulación nacional.

El productor de Televisa ha estado muy bien cuidado por sus hijos Miriam y Emilio Osorio, este último, hijo del matriomonio que tuvo Osorio con la vedette y actriz cubana Niurka, quién ha estado también pendiente de los por menores de salud del paciente.

Fue el lunes cuando el productor Juan Osorio reapareció en las redes sociales y sorprendió con una publicación en la que se le puede ver conectado a un tanque de oxígeno.

Junto a la fotografía escribió: “banda, creí que me tronaba pero la vida me da otra oportunidad, cuídense mucho, está cañón, está feo, los quiero mucho y.. ¿qué pasa con mi familia?”, haciendo referencia a su telenovela que continúa grabándose, incluso sin él.

El productor había dejado instrucciones a su personal de confianza para que estos pudieron continuar con la producción en la que ahora trabajan, para que pudiera seguir adelante aunque él no estuviera presente.

Debido a su diagnostico previo de diabetes que padece el ex esposo de Niurka, lo tenía angustiado, pues eso lo convierte en una población de riesgo al contraer este virus que se ha comprobado, se complica con otras enfermedades como diabetes, sobrepeso, entre otras.

Su ex esposa Niirka al pendiente de su salud

La cubana fue abordada entre los pasillos de su televisora para preguntar su sentir ante el estado de salud de ex esposo Juan Osorio y padre de su hijo Emilio Osorio, a lo que respondió sentirse orgullosa y esperanzada que todo saldrá bien.

"Pues está delicado, por qué la enfermedad no hay que subestimarla, pero ya, por lo menos ya come, ya platica, antes no podía ni hablar, por qué tosía, tosía y tosía, y se ahogaba. Ahorita ya está más estable", comentó la vedette cubana.

La actriz platicó que el productor se encuentra bien cuidado por sus hijos Emilio y Miriam, "Gracias a Dios está muy bien atendido en su entorno, que está protegido, está muy desinfectadito, él esta muy bien cuidadito".

Al cuestionar a Niurka Marcos sobre qué pensaba que fuera su hijo Emilio quién estuviera al cuidado de su padre, junto con su hermana mayor Miriam, la actriz se dijo estar muy orgullosa del hijo que han educado juntos ella y Osorio.

"Eso lo hace fuerte y me enorgullece, por su puesto que Emilio esta muy chiquitito, muy joven para vivir una experiencia así, pero Dios no te manda nada así que no te pueda hacerte crecer y que no te pueda hacer gigante, que no te pueda hacer valioso y guerrero en esta vida. Yo sé que en esta vida, por algo se me ocurrió irma a Merida y decirle a Juan y a Emilio que vivieran juntos un rato, por qué Dios es perfecto y no nos manda nada que no podamos afrontar", expresó Niurka Marcos.

"Emilio ha mostrado mucha fortaleza, mucha madurez, que se sobrepone a su etapa tan joven. Miriam también, no podemos quitarle su crédito, hermana mayor de Emilio. Que ha demostrado estando ahí los dos juntitos con Juan, cuidándolo", afirmó la madre de Emilio Osorio.