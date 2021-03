Niurka Marcos recibe un hermoso ramo de flores de su nuevo novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos ha estado en vuelta en distintas polémicas del espectáculo, por los distintos comentarios que ha hecho de algunas situaciones que pasan los famosos, pero ahora comienza una nueva etapa en su vida.

Niurka Marcos tiene ya tiempo soltera, de hecho se había rumorado que posiblemente pudiera haberse reconciliado con su ex esposo Juan Osorio, pero la realidad es que ya dio a conocer a su pareja sentimental en estos momentos.

Marko Peña el nuevo novio de la vedette explicó que le pidió que fuera su novia e inmediatamente ella respondió con un si y ambo se besaron en público, el galán de Niurka es un cantante de música regional mexicana.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram Niurka compartió una fotografía donde aparece con un ramo gigante de flores que se lo envió su nuevo amor.

Gracias #markopoficial Muñeco hermoso tus flores me despertaron A las 11 de anoche, gracias por acortar la distancia con tus detalles, me enamoras y así me dormí.." escribió la actriz