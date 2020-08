Niño estrella de Hollywood: Macaulay Culkin cumple 40 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Macaulay Culkin celebra este miércoles su cumpleaños número 40 recordado por el papel que lo puso en la mira, y en la cima, del mundo; Mi pobre angelito, película que marcó a toda una generación de los años 90.

La película le abrió las puertas de Hollywood de par en par y lo convirtió en el “objeto” de la fascinación y la curiosidad de millones de personas.

Culkin tenía tan sólo 10 años cuando se convirtió en toda una estrella al ser el primer niño en cobrar un millón de dólares por protagonizar una película.

Comenzó su carrera a los cuatro años en una obra teatral junto a la Filarmónica de Nueva York, desde entonces su popularidad fue en aumento. Tras tocar el punto máximo del éxito, el actor estadunidense atravesaría por una serie de polémicos episodios marcados por sus adicciones y su controversial amistad con Michael Jackson.

Culkin relató que su padre le hacía dormir con su hermano en el sofá para que "no se le subiera la fama", mientras Kit tenía una "cama gigante y una televisión enorme". Su relación no mejoraría, pues como mánager, su padre solía imponer condiciones desmesuradas y aceptar incontables proyectos en los que incluía a sus otros hijos.

Pese haber tenido una carrera exitosa cuando era pequeño, conforme iba creciendo los proyectos comenzaron a escasear para él y eventualmente pasó a ser tema de titulares no por su trabajo frente a la cámara, sino por verse involucrado en la controversia de Michael Jackson y las acusaciones de abuso infantil en su contra.

En 1994, Culkin decidió retirarse de Hollywood y decir adiós a su carrera como actor con tan sólo 14 años, pero las polémicas continuarían. En 2004, fue arrestado por posesión de mariguana, Alprazolam y Clonazepam, estuvo encarcelado brevemente.

La gente asume que estoy loco, que soy un chiflado o estoy dañado. Extraño. Agrietado. Y hasta el último año o dos, realmente no me he metido nada", dijo para la revista estadunidense Esquire en 2020.