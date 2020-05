Ninel Conde presenta amparo para ver a su hijo Emmanuel

Ninel Conde presentó un amparo en contra de la medida de protección ordenada por la Fiscalía de la Ciudad de México con la finalidad de reencontrarse con su hijo Emannuel, luego de que su ex pareja y padre del menor, Giovanni Medina, obtuviera este recurso legal para separarla del menor.

En el documento, la actriz señaló que el pasado 19 de marzo pasado la FGJCDMX emitió un acuerdo en la carpeta de investigación FCJ/CUJ-1/UI1S/D/00378/03-2020, que le aplicó “la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima (su ex pareja) y su menor hijo”.

No obstante, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México resolvió no darle tramite a esta solicitud debido a que no lo considera urgente, por lo que Ninel deberá esperar a ser atendida hasta que termine la contingencia sanitaria, ya que su amparo no se trata de un acto que viole las garantías constitucionales de ninguna persona.

“Se reserva dar trámite a la demanda de amparo, hasta en tanto los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación reanuden actividades”, dice parte de la respuesta que recibió la también actriz.

Esta resolución llega días después de que Ninel acudiera a Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al presidente Andrés López Obrador en la que solicitaba su intervención para volver a ver a su hijo, con el cual no tiene contacto hace casi tres meses.