Ninel Conde no quiere que la liguen con los fraudes de Larry Ramos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde no deja de estar en el foco de la polémica, especialmente desde que se casó con Larry Ramos, en medio de las acusaciones por fraudes.

Y es que el empresario venezolano acaba de ser declarado culpable de haber robado más de 27 millones de dólares a varias personas en su negocio de inversiones.

Ahora, los rumores apuntan que Larry está “desaparecido” y que su esposa Ninel está encubriéndolo para que nadie pueda encontrarlo y que no tenga que pagar el dinero que debe.

En las últimas semanas, la actriz y cantante ha asistido a varios eventos donde ya no se le ve acompañada de Larry, y da muy poca información sobre él.

En redes sociales, suele mandar indirectas a sus detractores al decir que ella “siempre sabe la verdad”.

Pero en una reciente entrevista a “El Gordo y la Flaca”, pidió a todos que ya no la liguen con los actos ilícitos de su marido.

Estoy concentrada en mis cosas. Nada tiene que ver conmigo, yo soy una mujer de trabajo, dedicada a crear”, aseguró.

Por ahora, dice estar concentrada en el lanzamiento de su nuevo sencillo y negó dar cualquier declaración respecto al tema de Larry, aun cuando podría ser acusada de ser su cómplice.

“Cancelado, ni digas eso (la posibilidad de ir a la cárcel por complicidad). No pasa nada, porque no los veo, eso es una situación que no es mi realidad, no me voy a concentrar en cosas destructivas y que son titulares para vender”, expresó Ninel Conde.