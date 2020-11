Ninel Conde exige que dejen de inventar noticias a costa suya

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde rompió el silencio luego de darse a conocer que el diseñador Benito Santos estaba enojado con ella porque no le pagó su vestido de novia.

La cantante retomó su cuenta de Instagram para realizar un enlace en vivo y asegurar que varios medios de comunicación la han usado para dar a conocer noticias falsas y en su contra, como por ejemplo la polémica por su vestido de novia.

“Como no hay noticias… qué hacen algunos, pues inventar noticias falsas… y qué creen, que ya me agarraron de su puerquito, pero qué creen, me da mucha risa porque es ridículo e impresionante la creatividad y la imaginación…"

"En un ejemplo muy concreto, yo le agradezco a Benito Santos por hacerme mi vestido, él sabe que había varias opciones y yo opté y decidí por buscarlo y sabía que un diseñador mexicano como él era el especial para ser mi ceremonia y él a mi como a muchas celebridades nos maneja como embajadoras y nos viste, porque a ellos les sirve como marketing, eso es muy distinto a que digan que está muy enojado porque no le pagamos”, expresó la también actriz.

Posteriormente, la artista también desmintió haber estado relacionada sentimentalmente con una persona de su religión. “O también otra estupidez que meten una persona de Dios, una persona que está pasando un momento difícil, que yo no tengo el gusto de conocer y que dicen yo estaba con él en una relación, o sea ya son cosas que son ridículas, chavos, mejor inventen cosas más superfluas no hay que meternos con los hijos de Dios”.

Finalmente, Ninel aseguró que esta sería la última vez que daría explicaciones de este tipo de inventos, sobre todo porque es información sin fundamentos ni veracidad.