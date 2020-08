Ninel Conde deshereda a su hijo por culpa del padre del menor

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde inicios de abril Ninel Conde no ha podido ver a su hijo, debido a que su exesposo Giovanni Medina no se lo ha permitido. Para prevenir que esto sea por avaricia, la actriz y cantante desheredó a su hijo.

"No he recuperado a mi bebé, pero pronto ya se tiene que solucionar porque en Agosto se abren ya los juzgados y se arregla todo más rápido", explicó Ninel Conde.

Decidió desheredar a su hijo por seguridad En una entrevista que mantuvo con el programa De Primera Mano, Ninel Conde mencionó que decidió sacar a su hijo de su testamento debido a los problemas que ha tenido con el padre del niño, Giovanni Medina.

“Sé que cualquier situación la podrá utilizar en mi contra y gracias a recomendación de mi familia, de mis hermanos, tuve que hacer un movimiento en función de mi testamento hasta que esto se arregle porque creo que, si va tras mis propiedades”, mencionó Ninel Conde.

Dijo que tomó la decisión de sacar a su hijo de su testamento momentáneamente en lo que resuelve la situación con Giovanni Medina, quien habló sobre Adal Ramones cuando el comediante trabajaba con Ninel en una obra de teatro.

“Tuve que sacar a mi pequeño del testamento, por ahora, ya no tendrá nada por ahí si me quieren hacer algo y tampoco voy a permitir que me pidan una pensión porque esto es una venganza”, dijo.