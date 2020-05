Ninel Conde acusa a Giovanni Medina de sobornar a sus trabajadores

La guerra entre Ninel Conde y su ex Giovanni Medina continúa, y es que luego de que la cantante lo denunciara por la vía legal por no dejarla ver a su hijo hace más de dos meses, ahora la también actriz lo acusa de sobornar a sus trabajadores ofreciéndoles puestos en el gobierno para que no la apoyen en el juicio por la custodia del menor.

Durante la entrevista que ofreció al programa Venga La Alegría, el llamado “Bombón asesino” aprovechó para dar a conocer que, si algo llegara a pasarle a ella, y también a su familia o gente cercana, todo sería culpa del padre de su hijo menor.

“Yo he vivido bajo amenazas, durante mucho tiempo habían sido directas, habían sido de viva voz de este señor Giovanni, y amenazándome que si yo lo demanda lo iba a conocer, que me iba a destruir, que me iba a hacer pedazos, y ahora ya se escudan, se ocultan en números desconocidos, en voces desconocidas, pero todas apuntan a que yo si sigo hablando, si sigo abriendo la boca, me va a cargar, textualmente, la ching***”, reveló.

Posteriormente, la intérprete dio a conocer la forma en que Giovanni trata de ganarse a la gente que la conoce para que así declaren a su favor en el juicio que Ninel interpuso en su contra.

Sí, directamente, 100 por ciento de lo que me pase, a mi familia o a cualquiera de mis familiares, amigos, conocidos, trabajadores, a cualquiera de la gente que esté alrededor mío, porque él a través de estas amenazas quiere que la gente, mis empleados, mis trabajadores, no funcionen de testigos en el caso, entonces los amedrenta, los amenaza, los intimida, a algunos les ofrece dinero, a otros les va a ayudar con puestos, que porque él trabaja en el gobierno, entonces siempre trata de cerrar mi círculo y toda la gente que está rodeándome para apoyarme, siempre trata a través de manipulación quitarme a la gente que me pueda apoyar”.

Por último, Conde subrayó que, aunque su ex pareja ya recibió un citatorio por parte de las autoridades, él no se presentó, por lo que ahora continúa este proceso en su contra.

La guerra entre Ninel Conde y su ex Giovanni Medina continúa, y es que luego de que la cantante lo denunciara por la vía legal por no dejarla ver a su hijo hace más de dos meses, ahora la también actriz lo acusa de sobornar a sus trabajadores ofreciéndoles puestos en el gobierno para que no la apoyen en el juicio por la custodia del menor.

Durante la entrevista que ofreció al programa Venga La Alegría, el llamado “Bombón asesino” aprovechó para dar a conocer que, si algo llegara a pasarle a ella, y también a su familia o gente cercana, todo sería culpa del padre de su hijo menor.

“Yo he vivido bajo amenazas, durante mucho tiempo habían sido directas, habían sido de viva voz de este señor Giovanni, y amenazándome que si yo lo demanda lo iba a conocer, que me iba a destruir, que me iba a hacer pedazos, y ahora ya se escudan, se ocultan en números desconocidos, en voces desconocidas, pero todas apuntan a que yo si sigo hablando, si sigo abriendo la boca, me va a cargar, textualmente, la ching***”, reveló.

Posteriormente, la intérprete dio a conocer la forma en que Giovanni trata de ganarse a la gente que la conoce para que así declaren a su favor en el juicio que Ninel interpuso en su contra.

“Sí, directamente, 100 por ciento de lo que me pase, a mi familia o a cualquiera de mis familiares, amigos, conocidos, trabajadores, a cualquiera de la gente que esté alrededor mío, porque él a través de estas amenazas quiere que la gente, mis empleados, mis trabajadores, no funcionen de testigos en el caso, entonces los amedrenta, los amenaza, los intimida, a algunos les ofrece dinero, a otros les va a ayudar con puestos, que porque él trabaja en el gobierno, entonces siempre trata de cerrar mi círculo y toda la gente que está rodeándome para apoyarme, siempre trata a través de manipulación quitarme a la gente que me pueda apoyar”.

Por último, Conde subrayó que, aunque su ex pareja ya recibió un citatorio por parte de las autoridades, él no se presentó, por lo que ahora continúa este proceso en su contra.