Ninel Conde: Responde a "Haters" que la atacan por vivir feliz lejos de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde ha iniciado el 2021 envuelta en el escándalo, varios son los motivos para que la actriz y cantante encabece varias notas en distintos temas, entre los que destacan: Su relación con Larry Ramos, demandado por fraude por un gran número de afectados, su boda en medio de pandemia y su serenidad ante la prohibición de poder ver a su hijo Emmanuel, producto de su relación con el empresario Giovanni Medina, con quien tiene un pleito legal.

Durante una entrevista con el programa "Sale el Sol", Conde aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores y a quienes la critican, ante su relajada reacción a todos estos problemas que encabezan las notas de espectáculos.

La mexicana afirma poder conservar un estado de ánimo sereno gracias a que se enfoca en las cosas positivas que le ha dado la vida a pesar de que no esta bien como aparenta.

"No me recuerden, no es fácil, me ven ustedes trabajando, activa, en redes trato de tener una actitud positiva, pero es una situación que no la quiero exponer porque quiero sacar cosas lindas y positivas para la gente que están pasando cosas difíciles como yo, y que si se puede salir adelante y sonreír a pesar de la tempestad… por eso dicen ‘ay ¿cómo está sonriendo?’, pues porque tengo a Dios en mi corazón", explicó.

Sobre el convertirse en madre nuevamente, Ninel expresó: “Estamos dejándole a Dios que obre y sea su voluntad… los hijos son una bendición, no está ahorita en plan a corto plazo, pero si se diera no tendría que ser a larguísimo plazo, porque tampoco tenemos 23, no tengo 50 cómo están diciendo, tengo 44, pero cada quien tiene su sistema”, explicó.

En referencia al proceso legal que presenta su actual esposo, Larry Ramos, ante las denuncias por multiples fraudes a diversas personas, la intérprete del "Bombón asesino" se negó a opinar y señaló: “De eso no tengo nada qué hablar… agradezco que estén aquí”, concluyó.

Le dedica canción a su hijo

Después de varios años de presentar su último disco, Ninel Conde prepara el lanzamiento de su nuevo producción musical, entre los que incluirá una canción dedicada a su hijo, a quien no ha podido ver desde unos meses y en entrevista para "Venga la alegría" aseguró que ha vivido momentos muy fuertes por la separación, pero que está convencida de que en algún momento se reencontrarán.