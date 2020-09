Nieta de Bárbara Mori y Sergio Mayer debutará como cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo Natália Subtil, ex nuera de Sergio Mayer, dio a conocer sus intenciones de lanzar a la pequeña Mila, producto de su relación con Sergio Mayer Mori, como cantante.

Tras hablar de sus planes en la música, Subtil fue cuestionada por la posibilidad de hacer un dueto con Mayer Mori, a lo que contestó entre risas: “No… canta hermoso, pero le gusta otra cosa, otros géneros musicales… no, nada que ver, imagínate”.

Posteriormente, Natália desveló sus planes de lanzar a Mila, quien está a punto de cumplir 4 años de edad, como artista. “Voy a poner a Mila a grabar, Mila va a grabar una canción, justo estoy viendo eso con el abuelo (Sergio Mayer) y estoy escribiendo la canción de los videos que subo… todo está saliendo de ahí, está padre”.

Previo a esta declaración, la brasileña de 32 años confesó que Bárbara Mori, no tiene contacto con su nieta. “No tenemos comunicación por parte de la abuela, pero nosotras somos… vivimos en nuestra burbujita”.

Finalmente, sobre los dimes y diretes entre Bárbara Mori y Sergio Mayer, la ex nuera de ambos artistas confesó: “no vi las declaraciones… no sé, seguramente eso (del maltrato) fue hace años. Todos tenemos el carácter fuerte en algún momento, pero yo no puedo juzgar o hablar por algo que yo no viví, no sé, no tengo idea y no es mi asunto, entonces tampoco me quiero meter”.