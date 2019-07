Niegan entrada a hotel por su color de piel a Naomi Campbell

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista con Paris Match, se le preguntó a Naomi Campbell sobre allanar el camino para las nuevas generaciones de modelos en términos de diversidad. Si bien la industria ha progresado en los últimos años en comparación con los años 90 y anteriores, Campbell señaló que el desafío es permanente.

Según información de E! online, la modelo recordó una supuesta experiencia reciente al sur de Francia durante el Festival de Cine de Cannes, donde fue invitada a un evento en un hotel que, prefirió no decir nombres, Sin embargo, Campbell confesó que les habían negado la entrada a ella y su amiga por su color de piel.

Explicó además que el hombre en la entrada del hotel fingió que estaba lleno, pero continuó dejando entrar a otras personas.

Explicó además que el hombre en la entrada del hotel fingió que estaba lleno, pero continuó dejando entrar a otras personas.

Como resultado, Campbell le dijo a Paris Match que continúa expresándose y haciéndose escuchar debido a estos momentos impactantes, que ha experimentado a lo largo de las décadas.

"Solía tener que luchar por la misma tarifa que mis amigos [blancos] haciendo el mismo trabajo", recordó a Vogue Australia en abril de su carrera inicial.

"Todavía no está completamente equilibrado", dijo hoy a Vogue Australia sobre la industria internacional. "Soy el rostro de una nueva campaña y me dijeron que, debido al color de mi piel, cierto país no usaría mi foto, Para mí fue una prueba de la realidad. Nunca creo en la exageración, así que solo mantuve las cosas en perspectiva para mí. Ahora me gustaría saber que los modelos [de color] tienen las mismas oportunidades y tarifas en publicidad’’, señaló la modelo.



