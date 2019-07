Niega reportero acuerdo con Eduardo Yáñez y pedirá 4 mdd

El reportero Francisco Fuentes, mejor conocido como Paco Fuentes y quien fuera golpeado por Eduardo Yáñez a finales del 2018, situación por la que entabló una demanda por daño físico, emitió a través de su grupo de abogados que no hay un acuerdo para detener las acciones legales contra el actor.

“En respuesta a rumores y publicaciones de que se alcanzo un acuerdo de 250 mil dólares entre nuestro cliente, Francisco Fuentes y Eduardo Yáñez, informamos que no hay acuerdo, nuestro cliente, Paco Fuentes, tiene la intención de pedirle al jurado que otorgue mucho más que esto, porque no solo fue atacar de manera violenta a un reportero porque no le gustó una pregunta, no solo es un ataque al reportero, es un ataque a todos los medios en general.

El señor Fuentes cree que debe dar un ejemplo en este caso para que se vea que no se puede atacar así a los reporteros. Tendrá consecuencias muy graves y esta my emocionado de llevar este caso a juicio, ante un jurado estadounidense y va a solicitar 4 millones de dólares”.

Hasta el momento no hay reacción del actor, que en su momento, cuando se hablo de 250 mil dólares de indemnización, negó rotundamente que estuviera dispuesto a pagar dicha suma.