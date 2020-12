Niega Camila Sodi haber empujado a reportera

Ciudad de México.- Después de que hace unas semanas Camila Sodi tuviera un desencuentro con la prensa en pleno aeropuerto de la Ciudad de México donde empujó a una periodista que trataba de entrevistarla, ahora la sobrina de Thalia, a través de sus redes sociales, dio su versión del incidente en una breve interacción con sus fans. A la pregunta de un internauta que le dijo. “Eres hipócrita como dicen porque empujaste a una reportera?", Sodi respondió.

“En el aeropuerto la reportera empezó a entrevistar a mi mamá que estaba con mi hijo y me metí entre ellos dos para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad y la reportera me empezó a decir que la empuje y ya sabes como son... al final uno siempre acaba mal ...”.

Además de su respuesta, la también actriz posteó las siguientes palabras.

ESTABA CUIDANDO A MI HIJO.

HICE LO MEJOR QUE PUDE PERO

SIEMPRE ME DEJAN MAL PORQUE

EDITAN SU REPORTAJE COMO QUIEREN

Y NO COMO FUE - SIEMPRE -

Como se recordará fue a mediados de este mes cuando Camila, acompañada de su madre, Ernestina Sodi, y sus hijos intentó evitar que la corresponsal del programa El Gordo y la Flaca se acercara con su micrófono propinándole un empujón, mismo que quedó grabado por las cámaras.

Hasta el momento su respuesta ha generado una innumerable cantidad de críticas y algunas muestras de apoyo por parte de sus fans quienejustifican su actitud.

