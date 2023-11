Nicole Kidman confirma tercera temporada de 'Big Little Lies': ¿Regresarán todas las actrices?

ESTADOS UNIDOS.- 'Big Little Lies' es reconocida por muchos como una de las mejores series de HBO de la última década gracias a la intríca narrativa y actuaciones estelares de algunas de las actrices más aclamadas de Hollywood.

Tras el fin de la emisión de su segunda temporada, en 2019, y tras casi cuatro años de espera, los seguidores se convencieron que no habría una nueva temporada, pues la historia había tenido una decente conclusión y el elenco empezó a trabajar en más proyectos por separado.

Sin embargo, durante una sesión de preguntas y respuestas, Nicole Kidman, quien interpreta a Celeste en la serie, sorprendió a todos los fanáticos de 'Big Little Lies' al revelar que HBO Max está actualmente trabajando en una tercera temporada.

Me encantó 'Big Little Lies' porque llegó en un momento de mi vida en el que tenía a mis hijos y pensaba que me iba a retirar, y entonces se dio esta situación, en la que Reese Witherspoon y yo pudimos producir la serie. Luego todos ustedes la vieron y la conviertieron en un éxito masivo. Les traeremos una tercera entrega, para su información", afirmó.