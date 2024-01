Nicole Chávez va por su cuarto reality y habla del caso de su hermano Julio César

Tijuana BC.- Mientras su hermano el boxeador Julio Cesar Chávez Jr., pasa por una situación con las leyes de Estados Unidos, Nicole Chávez se alista para entrar a su cuarto reality show en Telemundo.

La actriz y bailarina, hija menor del gran pugilista mexicano Julio Cesar Chávez, viajará a Miami para participar en el espacio “Hoy día bailemos”, algo similar a “Las estrellas bailan en Hoy” que transmitió Televisa.

“En un abrir y cerrar de ojos, mi 4to reality!! Feliz de ser parte de @hoydia #Bailamos , volver a bailar es algo que me hace mucha ilusión, estoy lista para recibir este nuevo reto y entregar el ♥ en cada baile”, escribió en su cuenta de Instagram.

Quien radica en Tijuana, agradeció a la cadena hispana darle ese “rayito de Sol” en momento donde todo se ve nublado, esto por la situación amarga que pasa su familia.

Y fue precisamente en un enlace desde Ciudad de México donde se encuentra, que respondió a los conductores del matutino.

Ay, pues qué les digo, la verdad es que han sido días difíciles, un poco complicados... Creo que por primera vez es un tema del que no tengo mucho qué decir. Me duele hablar del tema la verdad, creo que Dios hace las cosas por algo… Quizá la gente vaya a tomar a mal lo que voy a decir, pero creo que Dios le dio un ‘estáte quieto’ a mi hermano y por el momento no hay mucho qué decir, tampoco la verdad yo tengo mucha información”