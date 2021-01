Nicolás, hijo de Ludwika Paleta: "Tanto mi mamá, como mi papá, siempre me han apoyado mucho"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, Ludwika Paleta y Plutarco Haza heredaron a su hijo Nicolás el amor y la pasión por las artes. Por eso no fue de extrañarse que el guapo jovencito comenzara a mostrar interés por el séptimo arte, e incluso decidiera estudiar una carrera relacionada con el cine.

Sin embargo, la música siempre fue parte primordial en su vida y desde muy jovencito demostró tener talento para esta disciplina, por lo que ahora ya se prepara para su debut profesional como cantante, a través del proyecto que ha denominado Niico.

Por su puesto, los padres del joven artista no podrían estar más orgullosos de su retoño, por lo que están muy emocionados por verlo desenvolverse como pez en el agua, mostrándole siempre su total apoyo.

Así lo ha revelado Niico en una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad ha platicado de su proyecto musical, el cual él mismo ubica en el género Lo-fi hip-hop, y del amor que siempre le ha tenido a la música, algo de lo que ha dejado registro en sus redes sociales, donde desde muy jovencito se dejó ver con una guitarra en mano.

Desde hace muchos años toco la guitarra, tenía mi banda de rock, me he movido de géneros, siempre he escrito canciones para desahogarme… primero me fui al cine, como si no estaba seguro si era algo que podía perseguir, o si se podía siquiera perseguir las dos, me fui hacia el cine…. pero siempre me llamaba la música”, expresó Nicolás en entrevista con la revista "Clase".