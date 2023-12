Nicky Jam perdió casi 50 kilos con la cirugía de bypass gástrico

Hermosillo Sonora.- El cantante de reguetón Nicky Jam ha compartido su viaje de transformación hacia la salud. Después de luchar con su peso durante años, decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico hace seis meses.

El cantante, de 42 años, menciona que ha estado luchando contra su peso toda su vida debido a las demandas de la industria del entretenimiento. La exitosa cirugía de bypass de un amigo fue lo que finalmente lo convenció de realizar el procedimiento.

El bypass gástrico, es una cirugía que reduce el tamaño del estómago y luego lo vuelve a conectar directamente al intestino delgado.

Después de la cirugía, perdió 110 libras, es decir 49.8952 kilos y sigue perdiendo peso. El reggaetonero dice que para mantenerse activo, juega baloncesto todos los días, lo que, según él, le ayuda a perder peso.

Además, revisó completamente su dieta para mantener su nuevo peso.

“Solía despertarme y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento saludable. Hace dos días me hice un análisis de sangre y salí mejor que nunca”.