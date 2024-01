Nicki Minaj se niega a cantar uno de sus mayores éxitos durante concierto: "No me gusta"

ESTADOS UNIDOS.- Pese a que Nicki Minaj sigue cosechando popularidad y éxitos en las listas de música más importantes del mundo, es innegable que su primer álbum, 'Pink Friday', es uno de los proyectos favoritos del público general.

Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de "Come See About Me" tiene algunas reservas respecto a su primer material discográfico, pues durante uno de sus más recientes conciertos sorprendió al público con una revelación.

En plena presentación de Año Nuevo, la rapera estadounidense dejó con la boca abierta a la audiencia tras negarse a cantar su éxitosa pista "Starships" después de que empezara a sonar el instrumental de fondo.

Ya no interpreto esa canción", afirmó la artista, mientras pedía cortar la pista y era abucheada por el público. "No me gusta, ¿qué quieren que haga? Es una canción estúpida", arremetió.

Pese al disgusto de los fanáticos tras la elección de Minaj, esta se reivindicó al cantar, sin duda, el mayor éxito de su carrera "Super Bass", el cual curiososamente también pertenece a 'Pink Friday'.