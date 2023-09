Nicki Minaj revela la portada de su anticipado álbum "Pink Friday 2"

ESTADOS UNIDOS.- Nicki Minaj rompió redes sociales después de revelar que su primer álbum de estudio tendrá una segunda parte, titulada "Pink Friday 2", la que anticipa un regreso al sonido característico de la rapera durante sus primeros años de la carrera.

Hasta el momento se han publicado tres canciones del nuevo álbum: "Red Ruby Da Sleeze", la reciente "Last Time I Saw You" y la éxitosa pista "Super Freaky Girl", la cual se convirtió en su primer canción como solista al llegar al número 1 en el Billboard Hot 100.

Incluso, durante el anuncio del proyecto, la intérprete de "Super Bass" informó que la fecha de estreno será el próximo 17 de noviembre de 2023; sin embargo, no reveló ninguna portada o arte oficial.

No fue hasta este lunes que la artista estadounidense compartió la impresionante portada del proyecto, en la que predomina el color rosa y se muestra a Nicki Minaj con un extravagante peinado y a bordo de un metro sobre el cielo con dirección a "Pink Friday 2".

Por otro lado, la legendaria rapera añadió que esta es solo una de las dos portadas que tendrá el proyecto, anticipando que la segunda será revelada próximamente.