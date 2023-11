Nicki Minaj confirma que hizo dos álbumes mientras grababa 'Pink Friday 2'

ESTADOS UNIDOS.- La anticipación por el próximo álbum de Nicki Minaj, 'Pink Friday 2', sigue en alza después de que la rapera estadounidense que estará revelando letras de las nuevas canciones y contestando preguntas de los fanáticos sobre el proyecto.

Sin embargo, una de las revelaciones más impresionantes de la dinámica fue que la intérprete de "Come See About Me" reveló que, durante las grabaciones de su quinto álbum de estudio, creó un disco adicional en caso de una emergencia.

Nicki Minaj says she made two albums while recording ‘Pink Friday 2.’ pic.twitter.com/t1phi95dts— Pop Crave (@PopCrave) November 30, 2023

Me adelanté y grabé dos álbumes mientras estaba en ello. Manteniendo el segundo en pausa. Solo por si acaso alguno de ustedes patos insignificantes quiere jugar. #PRESIONAPLAY", escribió la cantante en redes sociales.

'Pink Friday 2' no solo es el regreso de Minaj a la industria musical desde su cuarto álbum de estudio, 'Queen', en 2018, sino también la continuación directa de su disco debut, 'Pink Friday', lanzando en 2010.

Entre las canciones confirmadas del nuevo álbum se encuentran "Last Time I Saw You", "Red Ruby Da Sleeze", "Let Me Calm Down", "Big Difference", "Memories" y su éxito #1 "Super Freaky Girl".