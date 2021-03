'Ni la Reina Isabel se ofende porque le digan reptiliana', responde Galilea Montijo a Uberto Bondini

Ciudad de México.- Galilea Montijo hizo frente a la polémica que enfrenta luego de que en días pasados comentó en el programa Hoy que Joaquín Bondini podría ser reptiliano tras la nota en que el actor confesó que se identifica como un “ser universal intergaláctico”.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, la conductora aseguró que su intención nunca fue insultar a Joaquín, por lo que a la pregunta sobre esta controversia explicó:

“Me encanta cómo toman las cosas, se cambian… dimos una nota, […] él decía que no era un ser humano, que él no sabía si era ser humano o venía de otro planeta, algo comentó él. Entonces mi comentario es, a raíz de lo que él dice y jamás con mala intención, al contrario, dije ‘¿será reptiliano?’ y reptiliano no es una ofensa, se ha dicho que, si es reptiliano la Reina Isabel, si ciertos personajes, pero jamás en un modo de ofensa, hasta le chuleé las trenzas, la blusa que traía”.

Acto seguido, Montijo destacó que no tiene ningún problema con el joven cantante y actor. “Él a mí no me ha hecho nada, o sea, yo pienso en mi hijo y cero me gustaría meterme a pelear con los chavitos, a mi no me ha hecho nada, me cae muy bien, ha venido al programa él y Emiliano después de ese éxito que tuvieron, pero jamás fue… (con mala intención)”.

Finalmente, sobre el reclamo que le hizo Uberto Bondoni, padre de Joaquín, en redes sociales, Gali dijo: “Ah, pues no, no lo conozco […] pero el señor tiene todo el derecho de decir lo que quiera, es su papá… y bueno, si así lo entiende él pues no puedo hacer nada, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú entiendas, ahí si son dos cosas muy diferentes, pero jamás fue con intención de ofender, digo, yo no creo que sea ofensa, ni la Reina Isabel se ofende porque le digan reptiliana, porque está entre esos personajes que se dicen, aparte el programa siempre ha sido así, muy ligero, jamás con intenciones de ofender a nadie, aquí ha venido y lo hemos tratado divino al niño y no, jamás ha sido y ni me ha hecho nada, y aunque me haga ya saben que yo no soy de contestar ni meterme en pleitos, me meten que es diferente”.