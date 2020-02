Ni Aracely Arámbula ni sus hijos aparecerán en la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula aseguró que no aparecerá en ninguna de las temporadas de la serie de Luis Miguel ni siquiera sus dos hijos. “Está confirmado que ya no voy a salir en esta temporada ni mis hijos, ni mi nombre puede salir”.

Dice que los nombres de ninguno de ellos pueden salir y ya sus abogados se están encargando de eso.

Arámbula criticó la postura de Lucia Miranda viuda de Hugo López exmanager de Luis Miguel quien aseguró que el “sol de México” si cumple con la pensión alimenticia para sus dos hijos con la actriz.

“Ella no sabe, nadie sabe ni está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa”.

Apoyó la iniciativa un día sin mujeres promovida para este 9 de marzo en todo México pero recalcó que todos los días se deben respetar todos los seres humanos. “ A mi me encantaría que el País, el gobierno tomara cartas en el asunto para cuidarnos a todas”.

Hizo un llamado a las madres de varones a inculcarles el respeto y de igual manera a las que son madres de niñas a respetar a los hombres.