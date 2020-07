Natti Natasha responde a Annita cómo se limpia con las uñas tan largas

Este viernes Natti Natasha generó polémica en las redes sociales luego que su colega Annita le hiciera una pregunta muy personal sobre cómo usa sus uñas para actividades tan cotidianas como ir al baño.

Natti siempre se ha destacado por tener unas uñas muy largas lo que impresiona mucho a sus seguidores.

Sobre esto Annita decidió preguntarle sin ningún tipo de restricción que como limpiaba su trasero después de ir al baño con las uñas tan largas y que en su caso nunca las usa así.

Esto desató más de 11 mil me gusta solamente en el comentario de Annita y casi 1000 comentarios. Natti le respondió de forma bastante divertida a su colega: " “Anitta tu vas cogiendo el truco…es como de lado".

Sus seguidores también reaccionaron: "jajaja anitta diciendo lo que muchos pensamos la amo jajaja", "Una amiga una vez me contesto” y es que con las uñas se limpia usted?” Jajajajajajaja desde entonces no he vuelto a hacer esa pregunta", "preguntale a Rosalia que las tiene mas larga".

El comentario fue en medio de un video que compartió Natti cuando se iba a meter en la ducha "Cuando te vas a pero el agua sale fría A quien le pasa ?", y una de las seguidoras le respondió "Por suerte está la matica allá atrás.....".