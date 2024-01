Natanael Cano desata rumores de amor con una actriz de Hollywood en Tulum

CIUDAD DE MÉXICO.- Un considerable alboroto ha estallado entre las seguidoras de Natanael Cano debido a la difusión de un video que lo muestra en un momento romántico con una destacada actriz de Hollywood en Tulum.

El cantante de corridos tumbados ha generado especulaciones en las redes sociales después de que un instante romántico del artista de 22 años se volviera viral, él que, junto a Peso Pluma, lidera el movimiento de corridos tumbados, una corriente dentro del género regional mexicano.

Tanto Natanael Cano como Peso Pluma están atravesando un buen momento no solo en el ámbito musical, sino también en el sentimental. El creador de "Ella baila sola" disfruta plenamente de su romance con la argentina Nicky Nicole.

La pareja no se separa ni en redes sociales ni en lugares públicos; recientemente, compartieron unas vacaciones juntos, mostrando con orgullo sus fotos conjuntas.

El video que se ha difundido ampliamente en las redes muestra a Natanael Cano besando a una mujer en una fiesta en las playas de Tulum. Según los usuarios de internet, se trata de Brighton Sharbino, la actriz estadounidense que ha participado en series televisivas como "NCIS", "Once upon a time" y el exitoso "The walking dead", donde interpretó a Lizzie Samuels.

También podría interesarte: Natanael Cano es captado besando a su guitarrista en pleno concierto

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha confirmado esta relación, y no hay evidencia explícita de un romance en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo, en las fotos de Instagram de la joven de 21 años, se pueden observar varios "Me gusta" de Natanael.