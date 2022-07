Natalie Portman: Chris Hemsworth no comió carne para la escena del beso porque soy vegana.

Tijuana, Baja California.- Chris Hemsworth mostró ser un superheróe no solo en la pantalla grande; el actor se solidarizó con la coprotagonista vegana y no comió carne en las escenas de besos de" Thor: Love and Thunder".

Debido a su entrenamiento para interpretar al 'Dios del trueno', Chris necesita estar consumiendo mucha proteína. Natalie Portman o mejor conocida como Jane Foster agradeció el gesto en UK radio series "Capital Breakfast with Roman Kemp."

"El día que tuvimos una escena de beso, él no comió carne durante la mañana porque soy vegana", reveló la actriz sobre 'Thor'."Él come carne como cada media hora... solo estaba pensando".

Portman lleva gran parte de su vida siendo vegana y no es la primera vez que lo comparte ante los medios. Luke Zocchi dijo que el famoso consumía 10 comidas al día para mantenerse en forma.