Natalia Téllez deja casi todo por amor

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Tellez es una de las conductoras más queridas por el público mexicano, y desde su participación en el programa de 'Netas Divinas', ha revelado algunos secretos de su vida amorosa.

En una de las transmisiones recientes del programa, la también actriz reveló que en su adolescencia había tomado la decisión de dejar todo por irse a vivir con su pareja de aquel entonces.

Según relata Natalia, su primer novio era originario de Los Ángeles, que conoció en una reunión navideña que había hecho su hermana, y en cuanto lo vio se enamoró, a primera vista.

La conductora platicó que desde un principio hubo muy buena comunicación y química sin embargo ella sabía que al otro día se regresaría a la ciudad de donde era originario él.

Mi ma me dice: Te hablo este niño, y yo: ¿cómo?, vuelve hablar y me dice que : me quedé para salir contigo" dijo la conductora.