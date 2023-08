Natália Subtil reacciona a las declaraciones de Bárbara Mori contra Sergio Mayer

Ciudad de México.- Después de que Sergio Mayer hiciera algunos comentarios sobre Natália Subtil en su estancia por La Casa de los Famosos, la modelo no se quedó callada en su encuentro con los medios.

Subtil fue pareja de Sergio Mayer Mori, además de tener una hija con él, pero su relación se vio envuelta en controversia, después de que la artista señalara que el hijo de Bárbara Mori no la ha apoyado moral y económicamente, cosa que refutó el actor.

Yo creo que da uno tiene su versión, cada uno tiene lo que realmente vivió, lo que realmente sintió y las cosas que pasaron de su modo y a mí manera ¿no?, se respeta igual, pero me mandan muchos videos de lo que está pasando, de lo que está hablando, en algunas cosas sí estoy de acuerdo, y otras no, pero es normal”

Dijo Subtil a los periodista que acudieron a la presentación del programa Hotel VIP.

Al ser cuestionada sobre si ella habló mal de la familia Mayer mientras participó en el reality, Natálía explicó: “En ese reality yo intento no traer ese tema, siento que un tema muy repetitivo y a veces me da muchísima tristeza, y en el reality todo se magnifica de una manera que yo no sabía que era así, todo lo que sientes es mil veces más, si estás triste estás más abajo, si estás feliz estás super feliz, entonces yo no quería tocar el tema, aunque algunos compañeros me preguntaban cosas”.

Relación difícil

Sobre las recientes declaraciones de Bárbara Mori en contra de Sergio Mayer confesando lo difícil que fue la relación con el padre de su único hijo, Subtil reflexionó y declaró:

“Yo creo que el karma llega a todos, es una realidad, y quizás el mío lo vivo todos los días y no sé, no se puede juzgar, yo creo que aprendes la vida te hace… no sería karma, karma tal vez es muy fuerte, pero es como que aprender de lo que viviste y saber superar, porque digamos que lo mismo, no lo mismo, pero pasó con él y pasó con su hijo, entonces algo la vida nos quiere enseñar”.

Finalmente, la modelo aseguró que hasta el momento no mantiene buen trato con su expareja Sergio Mayer Mori, a pesar de que es una madre que no le prohíbe convivir y/o tener una relación con su pequeña hija.

“Yo no tengo comunicación, digamos que me habla una vez cada dos meses o mes, le regalé un teléfono viejito mío a Mila, para que pudieran estar en comunicación, entonces ellos ahí platican”, concluyó.